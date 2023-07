‘Qué descaro subir esas FOTOS’: Andrea Valdiri posó desnuda

in

La bailarina barranquillera Andrea Valdiri ha dado de qué hablar en redes sociales tras publicar varias fotografías en la que salía ‘como Dios la trajo al mundo’.

Andrea Valdiri se desnudó, posó sin nada de ropa encima de un lujoso carros, al aparecer, todo se trataría de publicidad. Pero los usuarios de las redes sociales han quedado ‘atónitos’ con su marcado cuerpo.

“No mija, qué descaro subir esas fotos. Yo la veo a usted tan bonita y con ese cuerpazo, que se me cae el gusto por mi marido”, “Estas fotos me dan depre, mañana empiezo gym”, “Para que se exponen públicamente si no quieren recibir opiniones”, “Si habrá tanta necesidad de vender carros y desnudarte una mujer”, son algunos de mensajes que se pueden leer en el post.

