FOTOS: Alzate mostró los lujos que tiene en Estados Unidos y sus fans lo tildan como “chicanero”

El cantante de música popular conocido como Alzate presumió la lujosa casa que tiene en Estados Unidos, pero sus fans no dejaron pasar las opulencias que mostró en su cuenta de Instagram.

En una de sus publicaciones se le escucha decir a Alzate: “cuando estoy en casa, me mandan a hacer de todo; que saque la basura, que siembre las matas, que recoja el correo, que saque a orinar al perro… Aquí no valgo de nombre es pa’ nada mejor me voy a barrer que ya me van es a regañar”.

Asimismo, se dejó ver con ropa casual sacando los sobres que le habían llegado al buzón de la correspondencia afuera de su casa en Parkland, Florida, donde mostró las dos costosas camionetas que tiene, por lo que sus fans le dicen “chicanero, nada más”, “Jajajaja eso está bien que sea juicioso”, entre otros mensajes.