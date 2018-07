FOTOS: Adolescente de 16 años mató a cuchillo a su madre y a su abuela

Un insólito caso se presentó el pasado 4 de julio en Venezuela, donde un joven de 16 años asesinó violentamente a su madre y a su abuela, además hirió a su abuelo y a su hermana.

Según contó el abuelo del joven para las autoridades, el muchacho se despertó a las 3 de la madrugada, tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió a la habitación donde estaba durmiendo su mamá. Allí, mientras ella dormía, la apuñaló sanguinariamente hasta acabar con su vida.

Posteriormente buscó a su abuela y repitió la acción hasta asesinarla. Al escuchar los gritos de las mujeres, el abuelo corrió a su rescate e intentó detener al joven que estaba “como poseído”, pero en medio del forcejeo el muchacho también lo apuñaló de gravedad.

La hermana del agresor, una niña de 12 años, también fue herida. Sin embargo, la pequeña logró abrir la puerta de la casa y salir corriendo por ayuda. En este momento se encuentra en cuidados intensivos.

Los vecinos llamaron a las autoridades y al llegar al sitio encontraron al joven tendido en la sala de la vivienda y en estado de “shock”.

Los conocidos de la familia manifestaron que el muchacho era conocido como un deportista y buen estudiante que nunca se había manifestado agresivamente, por lo que el caso los tiene de verdad sorprendidos.

El joven que no presenta antecedentes psiquiátricos dijo a las autoridades que “él no había asesinado a su mamá”, que no sabe qué ocurrió. Según contó, él se desmayó y cuando recobró la conciencia ya todo había ocurrido.