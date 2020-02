FOTOS: Admiran el cuerpazo de Itzza Primera en bikini, se ve más ‘marcada’ y sensual

La cantante venezolana Itzza Primera ha demostrado lo mucho que ha transformado su cuerpo desde que decidió cambiar sus hábitos de vida y de alimentación, en sus últimas publicaciones ha presumido su cuerpazo en vestido de baño y se ha ganado cientos de halagos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Itzza dejó ver su figura mientras disfrutaba de las playas de Cartagena, donde mostró su cuerpo más moldeado y sensual. Recordemos que Itzza Primera fue una de las mejores amigas de Legarda en vida.

El post fue acompañado con este escrito: “¡si hay algo que me hace feliz es el mar! De aquí nadie me saca esta foto me la tome mientras sonaba ‘Favela’”, la cual generó cientos de ‘piropos’.