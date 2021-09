Fotógrafa borró todas las imágenes que capturó en una boda porque no la dejaron descansar ni comer

Sin recuerdos de la boda, así quedó una pareja de recién casados luego de que la fotógrafa que habían contratado para retratar el amoroso momento, borrara todas las fotos.

A través de una plataforma, la mujer relató que un amigo suyo se iba a casar, y debido a que querían ahorrarse un poco de presupuesto, le pidieron a ella quien se dedica a fotografiar perros, que le sacara las fotos de su boda a lo que ella accedió a un bajo costo.

El día de la boda, la fotógrafa cubrió el evento durante toda la jornada, sin embargo, al momento de la comida le notificaron que no podía sentarse a comer, pues tenía que seguir tomando fotos.

«Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida, pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa, de hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empiezo a cansar y empiezo a arrepentirme de haber hecho aceptado este trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, por encima de 40 grados, y no había aire acondicionado», dijo la mujer.

Ante esa situación, la fotógrafa le pidió a su amigo un descanso de 20 minutos, al que él se negó e incluso la amenazó con no pagarle.

«Le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borro todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”, finalizó la mujer.

Dicen que por este video Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su relación https://t.co/Zv068d4V18 — Minuto30.com (@minuto30com) September 25, 2021

Para leer más noticias de Entretenimiento, haga clic Aquí