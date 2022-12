[FOTO Y VIDEO] La Nasa ha mostrado cómo es el invierno en Marte

Por medio de sus redes sociales, la NASA mostró el hermoso invierno en el planeta rojo; publicaron nuevas imágenes de la fría temporada en Marte.

Snow, ice, and frost form on Mars, too! Our orbiters and landers reveal how Red Planet winters compare to those on Earth. 🔴❄️ Learn more: https://t.co/04R81VZ4uT pic.twitter.com/1bg0CrweQ5

La NASA publicó recientemente una serie de fotos y videos que muestran un poco del misterio del planeta Marte durante el invierno. Las temperaturas podrían alcanzan en los polos del planeta Marte, donde se llegan a alcanzar hasta 123 grados bajo cero.

Según la agencia espacial estadounidense cuando llega el invierno a Marte, la superficie se transforma en una escena de vacaciones verdaderamente de otro mundo. La nieve, el hielo y la escarcha acompañan las temperaturas bajo cero de la temporada. Algunos de los más fríos ocurren en los polos del planeta, donde la temperatura llega a menos 190 grados Fahrenheit (menos 123 grados Celsius).

El planeta ofrece fenómenos invernales únicos que los científicos han podido estudiar, gracias a los exploradores robóticos de Marte de la NASA.

Is there life on Mars? We haven't discovered life yet, but we have found a lot of evidence that it could've supported life in its past. There’s even a chance that the Red Planet could be habitable under the surface. Our expert Heather Graham explains more: https://t.co/lkhZ792uBZ pic.twitter.com/hjZXClL6gn

