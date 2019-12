Foto: “Vengo a despedirme de nuestra nación verdolaga”, la emotiva despedida de Hernán Barcos, que se va de Nacional

Luego de que se confirmara la salida de Hernán Barcos de Atlético Nacional, el delantero argentino demostró, una vez más, por qué se hizo coger el cariño de la hinchada pese a no conseguir ningún título, y a través de sus redes sociales, se despidió de “nuestra nación verdolaga”, con un emotivo mensaje.

En su cuenta de Instagram, Barcos publicó una foto suya vistiendo la camiseta del club, acompañado del siguiente mensaje: “Hoy vengo a despedirme de nuestra nación verdolaga. Agradecerles a cada uno de los que hacen parte de @nacionaloficial ya que me brindaron todo, desde el primer día, hasta el último. Club de primer nivel y el más grande de Colombia. Gratitud de vestir esta camiseta. Me voy tranquilo y feliz de poder hacer parte de esta institución y triste por no poder haber ganado títulos este año. Merecíamos más pero así es el fútbol. Gracias a cada uno de nuestros hinchas por su respeto, admiración y críticas. Que en el 2020 se cumplan todos los objetivos trazados y lo mejor siempre pra este querido club! Muchas gracias verdolagas! Hasta siempre 🏴‍☠️”.

El delantero llegó a Nacional para afrontar el 2019 con el club, luego de que los ‘Verdes’ querían tenerlo en su equipo años atrás. Su desempeño goleador no fue el mejor, pero por momentos fue ficha clave en la elaboración de fútbol del equipo.