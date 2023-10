FOTO. ¡Uy, no! Hombre fue por fuerte dolor de estomago y descubrieron dentro de él más de 60 extraños objetos

En Punjab, India, un hombre fue al hospital por un terrible dolor de estómago y descubrieron que en su interior tenía 60 más artículos, entre ellos audífonos, cadenas y hasta tornillos.

El protagonista de este curioso caso real, se llama Kuldeep Singh, un hombre de 35 años, que acudió al hospital el pasado martes, 26 de septiembre, después de sufrir un fuerte dolor en el estómago.

Los médicos le realizaron una radiografía y quedaron impresionados al descubrir que tenía diferentes objetos dentro de su estómago.

Medios locales contaron que los médicos dijeron que el hombre podría tener el trastorno de pica, lo que provoca el deseo de comer o ansiar artículos no alimentarios.

Asimismo, descubrieron que Singh había estado ingiriendo desde hacía más de dos años todo tipo de objetos en su hogar.

La familia al enterarse del diagnóstico se quedó sin palabras, pues desconocían que estaba comiendo objetos no alimenticios.

Pica is a medical condition where the sufferer compulsively swallows different items that aren’t food.

on Tuesday, September 26, 35-year-old Indian man, Kuldeep Singh, went to the doctor with a complaint of abdominal discomfort that started two years prior.

To the dismay of… pic.twitter.com/TqsCuJXRfZ

— Scarce Stories (@scarcestories) September 29, 2023