FOTO: “Un año ya de tu partida”: Falcao le dedicó melancólico mensaje a su padre

Por medio de cuenta de Instagram, Radamel Falcao García no dejó pasar la muerte de su padre, Radamel García, quien falleció el 2 de enero de 2019 debido a un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Con una foto donde salen ambos, Falcao le dedicó estas palabras: “un año ya de tu partida y no sabes cuánto te extraño. Me haces falta en todo momento. Te amo papi”, los mensajes de sus amigos y seguidores no tardaron en llegar.

Uno de los que pronunció en el post fue Carlos Vives que le comentó “extrañándolo mucho”, su esposa Lorelei Tarón “Lo extrañamos”, tanto que en menos de dos horas ya cuenta con más de 178 mil ‘Me gusta’ y más de 1.200 mensajes como estos: “fuerza trigre eres el mejor”, “¡Abrazos Tigre! Se lo que se siente”, “bendiciones hermano”, entre otros.