FOTO: Shakira «deja pistas con una gorra de F1» en estudio de grabación

La cantante Shakira sigue dándoles a los medios del cotilleo y chismes del corazón, pistas de que algo tiene con un piloto de la F1.

En medio de una visita a un estudio de grabación en los Ángeles, la cantante Shakira subió a sus redes sociales un instante en el que mira hacía atrás «posando» a la persona que le toma la fotografía. Los internautas y periodistas de medios del corazón además de editores de publicaciones que «una sutil gorra de color azul oscuro, se encontraba sobre la consola de grabación». Para ir más allá se le compara con los modelos de «gorras» de la Escudería Mercedes Benz, que usa el corredor Lewis Hamilton. También otros más mesurados dicen que podría ser de su amigo y productor Will. I. Am del grupo «Black Eyed Peas». Shakira disfruta las mieles del éxito, «Copa Vacía» al lado de Manuel Turizo sobrepasa los 64 millones de vistas en Youtube y la foto de la misteriosa gorra actualmente tiene 2.5 millones de me gusta y más de 18.2 mil comentarios.

DE QUIÉN ES LA GORRA QUE APARECE SOBRE LA CONSOLA DE GRABACIÓN

COPA VACÍA SHAKIRA 64 MILLONES DE VISTAS



