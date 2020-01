FOTOS: “¡Señora vístase de acuerdo a su edad!”, le dicen a la mamá de Pipe Bueno por su pinta ‘atrevida’

Desde hace días se pudo conocer que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W recibieron el Año Nuevo juntos en la que también estuvieron presente los hermanos del cantante y su madre Martha Lucía Bueno, quien se robó las miradas de los internautas por su pinta ‘atrevida’.

Aunque muchos la criticaron diciéndole que se vistiera “acorde a su edad, Cuchibarbies, queriéndose parecer a niñas de 20” años, pero ella se empoderó y se vistió con una camisa corta que le dejó ver su abdomen plano la cual acompañó con una falda de la misma tela de fondo rosado que tenía algunas rosas.

Al parecer, a Pipe no le incomoda que halaguen a su madre, pues cientos de veces le han dicho piropos sobre ella. Estos son algunos de los mensajes de los fans de Martha que salieron a la defensa de los malos comentarios: “muy hermosa carajo muestre mija que para eso tiene lo suyo”, “por el contrario, me parece muy bonita y la pinta le favorece, además, cada persona se viste como se sienta bien”, “si estuviera bien ‘tapadita’ también la critican para los envidiosos no hay nada favorable”, entre otros.