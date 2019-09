FOTOS: ¡’Se ve más bueno’! Sebastián Villalobos mostró el cambio que ha tenido su cuerpo

El reconocido youtuber Sebastián Villalobos hace pocas horas publicó dos fotografías que dejan ver el cambio que ha tenido en su cuerpo, al parecer le ha apostado al ejercicio y la comida saludable.

“Desde niño me acostumbré a no sentirme bien con mi cuerpo, aunque pasé por varias etapas de este proceso, sobretodo en la adolescencia, mi inconformismo siempre estuvo. Esto no quiere decir que “no me amara”, o algo por el estilo, sencillamente quería verme distinto, al menos no sentirme incómodo con ir a una piscina y tener que quitarme la camiseta…”, fueron algunas de las palabras que acompañaron el post.

En la publicación se puede leer cientos de comentarios felicitándolo por su esfuerzo y dedicación: “todo se trata de creer en uno mismo, querer es poder”, “si que se nota, pero como sea eres hermoso”, “estoy orgullosa de ti”, entre otros.