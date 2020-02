FOTOS: “Qué ejemplo dan”, Johana Bahamón y Andrés Cabas haciendo yoga con su hijo

Por medio de su cuenta de Instagram, Johana Bahamón dejó ver que en una amplia sala estuvo haciendo yoga con su exesposo, Andrés Cabas, y el fruto que quedó de dicha relación al cual le pusieron Simón.

Con tres fotografías haciendo poses diferentes Johana y Andrés mostraron que aún son una ‘familia unida’ sin importar la separación y el nuevo hogar que ella construyó con su nueva pareja Juan Manuel Salazar.

La publicación fue acompañada con este escrito: “Dharma: soporte, apoyo, lo que mantiene, la auténtica naturaleza de la realidad”, la cual ha generado cientos de mensajes así: “qué ejemplo dan ustedes dos, una relación que trascendió el ego y se convirtió en auténtico amor”, “estas son las cuentas que hay que seguir. Poder matar el ego y vivir en armonía”, “cuanta madurez, y unas que no pueden ver el ex ni en pintura”, “la mejor postal, estas fotos lo dicen todo, no necesitan palabras se interpretan solas”, entre otros.