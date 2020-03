FOTOS: Por estas imágenes le preguntaron a Aída Victoria Merlano si le gustaría participar en el reinado de belleza

La hija de la exsenadora Aída Merlano se le vio disfrutar de un descanso en las playas de Cartagena mientras ella se encuentra recluida en Venezuela, Aída Victoria Merlano mostró como disfrutó su estadía en la “ciudad amurallada”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Victoria posó de manera sensual con un bikini de color negro mientras daba un paseo sobre un lujoso yate por las aguas del mar de Cartagena.

Fue tanto el derroche de picardía en la fotografía acompañada con este texto “vivir por vivir no más”, que una de las seguidoras le preguntó: “¿no has pensado en participar en el reinado de belleza? Porque tienes porte de reina y cuando lleguen a las preguntas no creo que te rajes”.