FOTO: Natalie Portman se corona como la mejor vestida de los Óscar 2020 con poderoso mensaje feminista

La actriz Natalie Portman enamoró y empoderó a las mujeres con su look en los Óscar 2020, dejando muy claro una vez más su punto de vista contra el machismo que se presenta en los premios.

Natalie es una de las consentidas por la Academia desde que se ganó su Óscar a Mejor actriz por su protagónico en ‘Black Swan‘ en 2011, sin embargo, ella ha sabido usar muy bien esta predilección para enviar mensajes feministas y aportar en la lucha contra el machismo que aún sigue imperando en la industria.

Esta vez lo hizo de la forma más elegante y sofisticada posible (sin tener que decir su famosa frase “aquí están todos los hombres nominados”). Decidió que su hermoso traje Dior negro en silueta imperio con un velo bordado que lo recubre debía llevar consigo una capa negra adornada en su solapa por una cinta con nombres en dorado de las mujeres directoras que no fueron reconocidas con ninguna nominación a los Óscar.

De inmediato el mensaje se hizo viral y esta destacada y pertinente elección la llevó a coronarse como la mejor vestida de la noche.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren’t nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020