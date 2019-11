FOTO: Muy nostálgico, Freddy Guarín publicó imagen su con hijo y ‘huele’ a reconciliación

Fredy Guarín, actual pareja de Sara Uribe, publicó una fotografía junto a su hijo Daniel la cual acompañó con un emotivo mensaje con el que presumen que las cosas estarían volviendo a la normalidad.

Es de recordar que el jugador del Vasco da Gama tuvo a Daniel, hijo mayor, y Danna con su expareja Andreina Fiallo. Guarín ha sido muy criticado en redes sociales por dejar a un lado a sus hijos mayores tras el nacimiento de Jacobo y su relación con Sara.

Con este mensaje acompañó la publicación en Instagram: “siempre te lo he dicho hijo voy a estar para ti cuando me necesites y hasta el último día de mi existencia estaré… Daré mi vida por ti si es necesario TÉ AMO CON TODO MI CORAZÓN Dios me lo bendiga”. La postal ya cuenta con más de 91 mil ‘Me gusta’.