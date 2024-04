Matías Mier «qué mejor que con vos» mensaje que generó en redes sociales diferentes comentarios de internautas.

Fue la historia etiquetada como “cena de fin de año, y qué mejor que con vos y nuestro bebé» la que generó miles de comentarios en redes sociales y también en instagram. La cual se suma otra de las publicaciones, que se le ve a ex de Melissa Martínez la periodista deportiva con su joven pareja también periodista desde Bali, disfrutando el embarazo y bebé por llegar. Matías Mier es un jugador Uruguayo que milita en el Bhayangkara FC, de Indonesia y que se vio envuelto en un rompimiento de su matrimonio después de una presunta infidelidad. Con las palabras «qué mejor que con vos» Mier deja claro que el pasado es pasado y el presente es presente.

Matías Mier disfrutando las mieles del amor en redes

En este nuevo romance Valentina Rendón también periodista deportiva y actual pareja, publicó un mensaje también especial, destacando el momento que viven ambos así tengan fans y contradictores. “Hoy despido mi 2023 con un agradecimiento infinito hacia Dios por todo lo vivido. Fue un año bastante retador donde viví momentos que me hicieron más fuerte y me ayudaron a valorar cada instante, lugar y persona que me rodea. De igual manera, me trajo muchas bendiciones, felicidad y experiencias que guardaré para siempre en mi corazón. Gracias 2023. Mi 2024 será mágico”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VALENTINA (@valentina.rendon7)

