FOTOS: “Luego de echarse pullas”, Violeta Bergonzi habló sobre su rivalidad con Marbelle

Hace algunas semanas se habría rumorado que la presentadora Marbelle estaría esperando un hijo con su actual pareja sentimental, pues no fue vista por varios días en el programa ‘Lo sé todo’ donde es una de las presentadoras.

Ante dicha ausencia Violeta Bergonzi, que fue su excompañera de set y ahora trabaja en el programa ‘La Movida’, dio a conocer que fuentes cercanas a la cantante habrían confirmado detalles del nuevo embarazo.

Cuando Marbelle volvió al programa utilizó uno de los espacios para dejar en claro que ella no estaba en embarazo y envió fuertes ‘indirectas’ a Violeta Bergonzi, quien había anunciado la noticia.

La intérprete de ‘Collar de perlas’ recalcó que estuvo varias veces tratando de comunicarse vía Whatsapp con Violeta para aclarar dicha información, pero no le respondió. Además, aseguró que las cosas si eran como Bergonzi había dicho, pues eran “excompañeras” y no “amigas” como ella creía.

Violeta aprovechó una sección de su programa para pronunciarse al respecto: “(SIC)* Marbelle y yo tuvimos un intercambio de ideas desde nuestros distintos programas. Cuando uno quiere a alguien le echa pullas, porque si lo le echo pullas es porque no me importa, ¿sí o no? Ella me echó una pulla, a la que yo contesté con otra, y ella me contestó con otra. Ese fue el juego, mal jugado”,

De esta forma trato de esclarecer el mal entendido que se generó entre ellas: “aquí va la aclaración: por Marbelle, primero, y sobre todas las cosas, siento mucho respeto, de ahí pa’ allá cariño y admiración. Y sé que sí soy su amiga, y que ella es mi amiga. Este tipo de cosas pasan; además no se crean todo tipo de cosas que ven en redes o en televisión, porque es ficción” (sic)*.