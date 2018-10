FOTO: Lorena Meritano muestra sus pechos tatuados e implantes

A través de su perfil de Instagram, la actriz argentina Lorena Meritano compartió sus senos tatuados e implantes mamarios para enseñarle a sus seguidores, su recuperación.

Aunque es consciente de que la red social podría censurarla y eliminar su imagen, la actriz quiso mostrar su cuerpo recuperado tras sufrir cáncer de mama.

“Tengo cicatrices, areolas mamarias tatuadas, sí, son tatuajes que hace de forma gratuita @mandingadiego a mujeres que tuvieron cáncer y les extirparon los senos, Diego nos ayuda a olvidarnos un poco del dolor y las mutilaciones. Del sufrimiento […] Te va a recibir con amor y con respeto y en pocos minutos él te hará sentir mucho mejor, doy fe”, contó la actriz.

Tras esto, habló de los implantes: “Me permiten utilizar mi ropa y sentirme mejor que cuando estaba plana y sin senos”.

Y agregó: “Pero cuando veo las cicatrices, que el tiempo irá borrando, me siento tan hermosa como antes o más. Soy yo, la Lorena de Concordia , que ama la familia, el silencio y la naturaleza. Soy la que ama las playas solitarias y andar descalza por la vida. Pero también soy la que tuvo que entregar parte de su cuerpo para sobrevivir. No ha sido fácil , no es fácil y no pido que lo sea, solo estoy trabajando intensamente para dar vuelta cada miedo y momento difícil que se presenta y seguir siendo yo, cada vez más para mí y menos para el resto”.

Y para finalizar apuntó que:

“Soy valiente, soy hermosa y soy resiliente. Vos también. Nunca te olvides de eso. Y que nada ni nadie te hagan sentir lo contrario. No te disfraces de nada”.