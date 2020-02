Foto: ¿Quién es quién?, Majo y Yuri Vargas ‘acaloraron’ a más de uno con sus bikinis en Cartagena

La actriz Yuri Vargas publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su hermana Majo Vargas, en la que se puede ver a las actrices compartiendo en bikini en el Hotel Fénix Beach de Cartagena.

Acompañó la foto con una descripción dedicada a su hermana María José “momentos que no cambio en mi vida. Gracias por compartir lindura”, y como era de esperarse la foto ya tiene más de 160 mil ” me gusta” y comentarios muy destacados como el de la actriz bogotana Natalia Reyes “no, no, ¡qué bellas las dos! Qué alegría tenerlas en casa”.

Sus seguidores quedaron enamorados y también le expresaron a ambas su admiración con comentarios como, “divinas las dos”, “sobradas de belleza y talento”, “gemelas”, entre otros.