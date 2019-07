FOTO: La hija de Carlos Vives hace topless para protestar en Puerto Rico y responde críticas sobre su nacionalidad

La hija del cantante Carlos Vives, Lucy Vives, es una feminista acérrima que usa todo lo que tiene para defender sus ideales y los de sus allegados, y si es necesario desnudarse, lo va a hacer.

Fue en las protestas en Puerto Rico contra el ahora exgobernador Ricardo Rosselló donde Lucy decidió hacer topless y alzar su voz en pro de su pueblo y el de su madre, pues las dos nacieron en la isla del Caribe, junto a los artistas Ricky Martin, Bad Bunny y Residente.

Muchos elogiaron el activismo de la joven, pero otros la criticaron por pasarse de lista y exhibirse sin necesidad luchando por un pueblo que no es el colombiano, por lo que la misma Lucy tuvo que responder a esas críticas. “Soy orgullosa de mi nacionalidad múltiple. No me siento menos colombiana por estar dando la cara en la isla que me vio nacer. No quita mi crianza colombiana y mucho menos mi identidad colombiana. No me toca escoger, mi ADN y ambos pasaportes me lo confirman”, escribió en su publicación, en la que se puede ver su topless con la bandera boricua pintada en su cuerpo.