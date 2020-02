FOTO: Greeicy y Laura Tobón le tienen envidia (“de la buena”) a Paulina Vega por comer mucho y no engordar

Paulina Vega decidió parar las críticas sobre su peso en Instagram y terminó despertando la envidia de sus amigas Laura Tobón y Greeicy.

La ex Miss Universo le dio una lección a aquellos usuarios que se están preocupando por su supuesta extrema delgadez. Les comunicó que ella está muy bien de salud y que si la cuestión era de comida, ella come sin restricción alguna y no le afecta en lo absoluto.

Al leer esto, Greeicy y Laura sintieron “envidia de la buena”, pues ellas no cuentan con la misma suerte de la barranquillera (quien come todo tipo de alimentos y eso no repercute en su figura) y sí tienen que medirse a la hora de comer, porque su metabolismo no es tan “prodigioso” como el de Vega.

Esto lo hicieron visible en la sección de comentarios de la publicación de Paulina, quien obviamente les respondió con todo el amor y cariño que les tiene.