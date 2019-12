FOTOS: ¡Furiosa!,Jery Sandoval arremetió contra quienes dicen que tiene cirugías en el rostro

Aunque no es la primera vez que la barranquillera de 33 años le toca defenderse y aclararle a muchas personas en redes sociales que ella no tiene ningún procedimiento estético, en esta ocasión la actriz y cantante colombiana Jery Sandoval arremetió contra quienes dijeron que tiene cirugía en su rostro.

“Nunca me he tocado la cara con cirugías, ni me la voy a tocar”, dijo Jery y anunció que el mejor escultor es Dios. Además, manifestó que no ha entrado a un quirófano por miedo a dañar su cara.

Los comentarios se han presentado por el cambio en su ‘tez’ luego de que ella estuviera en la serie de televisón llamada ‘Los Reyes’ donde hizo el papel de ‘María’. Con estas palabras Sandoval reiteró que no tiene nada nuevo en su cutis: “¿Por qué no?, estoy muy joven y con una vida por delante. Los hijos son maravillosos, en el momento en que yo lo vea posible y las circunstancias sean las mejores, seguramente los voy a tener”.