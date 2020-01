FOTOS: Este fue el paradisíaco destino de Sebastián Martínez para sus vacaciones

Al actor se le vio disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de sus hijos y su esposa Kathy Sáenz, Sebastián Martínez eligió como destino Suiza donde estuvo disfrutando y gozando como nunca sus 37 años de vida.

Por medio de su cuenta de Instagram, Sebastián mostró sus momentos inolvidables, entre ellos, sale con su familia en lo que parece ser un jacuzzi en medio de la nieve mientras disfruta de su juguetico, un drom con el que dejó ver el hermoso lugar que se encuentra disfrutando.

Con una de las postales se felicitó por su día de cumpleaños con este escrito: “un enero más. 37 años mi gente, no como dice wikipedia que tengo 39 y que me llamo Johan Sebastián Martínez Panesso”, que generó varios mensajes como el de su esposa: “eres lo máximo Johan Sebastián”, “¡Feliz cumpleaños mi hermano del alma! Mucha luz y mucho amor. Eres una inspiración. Te quiero amigo”, “feliz cumpleaños mí Galán de TV No. 1, mil bendiciones”, entre otros.