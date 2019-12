FOTO: Este es el tierno e informal retrato navideño del príncipe William, su esposa y sus tres hijos

Los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, posaron de la forma más informal y fraternal posible junto a sus tres hijos los principitos George, Charlotte y Louis para su retrato anual de Navidad.

Montados en una moto clásica con carroza para copiloto, los niños descalzos y todos cinco muy sonrientes como si estuvieran en unas vacaciones de verano en una casa de campo, la familia real le dijo “Feliz Navidad” a sus allegados más cercanos con este retrato, una tradición navideña que se cumple en la mayoría de países anglosajones.

No es la primera vez que toda la familia posa despreocupada en medio de la naturaleza y se deja ver cercana y cotidiana al resto del mundo y esta vez lo confirman mostrando que son muy idóneos a ocupar los cuartos principales del Palacio de Buckingham, residencia del monarca del Reino Unido, cargo que actualmente mantiene la abuela de William, al reina Isabel II.

Esta semana se han escuchado muchos rumores sobre la posible declinación de la reina a todas las funciones reales, que pasarían a ser obligación de su hijo mayor y heredero al trono el príncipe Carlos de Gales, sin embargo, la posible abdicación se ve más que lejos y hasta el momento solo el deceso de Isabel daría paso a un cambio generacional en la realeza británica.

Lo que sí está claro es que la estrategia de mostrar a William, segundo en la línea de sucesión al trono, y a su familia como un clan moderno, cercano y fresco sigue en pie y ahora más que nunca funciona de la mejor forma, pues los británicos y el mundo en general los aceptan encantados.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS

— Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) 18 de diciembre de 2019