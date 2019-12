FOTO: Esta fue la tierna dedicatoria que le hizo Cara Delevingne a su novia Ashley Benson en su cumpleaños

La modelo y actriz Cara Delevingne le hizo la dedicatoria más tierna del año a su novia Ashley Benson y todo por su cumpleaños.

De Cara y Ashley se estaba hablando de una crisis en su relación y algunos medios internacionales alcanzaron a publicar que se habían separado, sin embargo, Cara Delevingne le hizo frente a los chismes y con esta publicación calló más de una boca.

En su perfil oficial de Instagram se ve un carrusel de fotos donde Cara exalta lo hermoso que ha sido tener a Ashley en su vida y nos mostró que ese amor sigue más vivo que nunca y aguanta para mucho rato.

“Me dejas ser tonta, me dejas ser salvaje, me mantienes libre, segura y curiosa. Siento que te he conocido toda mi vida y estoy tan orgullosa de verte crecer como la mujer que siempre soñaste ser. Te amo más allá de las palabras mis chispas, choonchi, cara de ángel, gruñona, mejillas dulces, Benson”, escribió la tierna Cara en su publicación.