FOTO: Esposa de Alejandro Riaño se cambió el look de sus cejas y lo defiende en Instagram

Marialejandra Manotas, la esposa del humorista Alejandro Riaño, desató un revuelo gigante en redes por el nuevo look de sus cejas, que a muchos no gustaron, pero que ella defiende a “capa y espada”.

De hecho, se puede decir que Manotas le dio una lección de actualidad en styling a los que le criticaron su nuevo estilo, pues ahora la empresaria luce sus cejas peinadas hacia arriba, siguiendo la tendencia “Lion Mane“.

“Que si lindas, que si feas 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ A MÍ ME GUSTAN, ME ENCANTAN, y las usaré así hasta que me aburra, no les dé pena hacer algo por el que dirán, por algo es que cada uno tiene cuerpo y puede hacer con él lo que le dé la gana!”, escribió Marialejandra en su publicación de Instagram.