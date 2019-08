Foto: el ‘profe’ Osorio definió la lista de convocados de Nacional para el clásico paisa

Atlético Nacional, en cabeza del profe Juan Carlos Osorio, dio a conocer la lista de convocados que tendrá el equipo para enfrentar el clásico paisa ante Independiente Medellín, el próximo domingo 25 de agosto sobre las cinco de la tarde.

En la lista de convocados no hay muchas novedades respecto a los viajeros a Cali. Las principales caras que aparecen tras no estar en el duelo de visitante son las de Juan Pablo Ramírez y Sebastián Gómez, que no hicieron parte de los convocados para el partido anterior, y que podrán estar a disposición de Osorio para el equipo titular, o podrán tener minutos si Pompilio Páez decide que entren durante el compromiso, en caso de que no sean inicialistas.

Estos son los jugadores que podrían jugar el clásico antioqueño número 301. Independiente Medellín aún no confirma a sus convocados.