En las últimas horas se conoció el atroz crimen de una menor de 14 años en Cali que fue descuartizada.

El padre de la menor relató lo sucedido, dijo que en la noche del 7 de diciembre él la mandó a la tienda hacer un mandado,

«Yo tuve una búsqueda implacable desde el mismo momento que sospeché que a ella le había pasado algo porque no me respondía el teléfono; yo la comencé a buscar toda la noche del siete y madrugué todo el día del ocho, incansablemente buscándola con mi pareja y mis amistades», dijo el padre de la menor.

Cuenta que el pasó por el taller donde estaba Harold Andrés Echeverry, el homicida de su hija.

Le preguntó si la había visto, mostrándole una foto y él le respondió “sí, ella pasó hacia la tienda”.

El padre identificado como Genaro González, dijo además que ellos estaban seguros que Michel no habia pasado de esa cuadra, pues las cámaras mostraban que solo hasta ahí habia llegado.

«Todos los puntos apuntaban a que ella no había pasado de esa cuadra. Las cámaras llegaban hasta ahí, mi pareja tuvo sospechas del taller, entonces nos concentramos ahí en el taller y lógicamente ahí estaba mi hija».

Por otro lado en el relato Gonzáles aseguró que nunca habian cruzado palabra con ese hombre por que no lo conocían, no era del barrio. ‘»Nosotros no conocíamos al señor. Nosotros pasábamos por ahí, él estaba ahí, pero nosotros no cruzábamos palabras con él, ni saludo, ni eso, porque él no era del barrio.’

El padre de la menor, que fue descuartizada, señala que horas más tarde de lo sucedido su hija mayor le contó que ese hombre asediaba a la niña

«mi hija mayor me cuenta que él la morboseaba todos los días cuando iban para el colegio, que ellas tenían que pasarse al otro lado de la cuadra para que no la mirara», dijo Gonzales

Por otro lado La Secretaría de Seguridad y Justicia de la capital del Valle, informó que Harold Andrés Echeverry Orozco, el vigilante del taller y presunto responsable del crimen, tiene antecedentes de acceso carnal violento en menor de 14 años.

La empresa donde ocurrieron los hechos, rechazó el este terrible suceso y afirman que están dispuesto a colaborar con las autoridades, para dar con el paradero del criminal.

«Estamos prestos a brindar toda la colaboración con las entidades judiciales ante este hecho aberrante y doloroso que no solo enluta a una familia en su corazón, sino que acabo con el trabajo arduo y el sostenimiento de 9 familias más», dice el comunicado.

