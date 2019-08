FOTO: El emotivo mensaje de Daniela Ospina a su padre en medio del aniversario de su empresa

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Ospina le agradeció a todas esas personas que la redondean y hacen que las cosas ocurran, asimismo, le dedicó un emotivo mensaje a su padre fallecido, Hernan Ospina.

“Pero esto jamás sería posible (…) por supuesto un angelito que siempre estuvo a mi lado en cada locura y decisión, porque desde el cielo me guía y aquí en mi corazón se encuentra y sigue viviendo” y recordó algunas palabras de su padre “cuando me fui de la casa, me dijo: “negra no dejes de estudiar” con sacrificio y esfuerzo lo logré y fue en este mismo proceso que nació mi princesa.

Daniela publicó una fotografía con su hija en la que dejó el lago texto de agradecimiento: “aquí vamos corriendo una tras la otra, pero esto jamás sería posible sin la cantidad de personas que tengo a mi alrededor, compañeros de trabajo, familia, amigos”.