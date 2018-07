FOTO: El acto de amor eterno de un hombre de 70 años conmueve en las redes sociales

Se trata de Giuseppe Giordano, un jubilado de 70 años, quien perdió a su esposa hace siete años que murió por una enfermedad.

La publicación en redes sociales que conmueve a los internautas, retracta en momento en el que el Giuseppe está sentado frente al mar de la ciudad italiana de Nápoles y pone junto a él la fotografía de su fallecida esposa.

El usuario de Facebook autor de la publicación, hace la siguiente descripción: “Hace días que viene, no conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Le he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así”.

Seguramente el sentimiento de Giuseppe Giordano hacia su esposa, continúa siendo un amor eterno y verdadero.