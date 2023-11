FOTO: Doña Florinda «era la otra» del Profesor Jirafales

in

La foto que afirma Doña Florinda «era la otra» del Profesor Jirafales está de nuevo en redes con el detalle de la mano del conquistador.

Durante varios años, el Profesor Jirafales, buscaba conquistar a Doña Florinda. Varios ramos de flores se vieron a lo largo del programa y la invitación a tomar «una tacita de café» si no era mucha molestia. Una fotografía en set donde se ve al alto profesor del Chavo con un ramo de rosas, encendió desde hace 5 años el rumor que «Doña Florinda» era la otra al apreciarse un anillo (argolla) de compromiso. Por si fuera poco fanáticos se fueron a buscar achivos y en una escena que toca guitarra, también se ve con el anillo. «Fue un error de continuidad y dirección de vestuario» pues no se percataron del mimsmo. «A lo mejor que Rubén al estar casado con Consuelo de los Reyes, olvidó quitárselo. Libretistas afirman que seguramente Bolaños no le dio importancia ni Enrique Segoviano, el director y «a lo mejor Jirafales era viudo como Doña Florinda y por respeto a su amada fallecida en ficción» lo conservaba. En redes varios han querido recordar esta foto con el mensaje de «éramos inocentes» y «perdimos la inocencia» al enterarse del anillo y que mamá de Quico «era la otra».

DOÑA FLORINDA LA OTRA?

