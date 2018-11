Dimayor solicitó informe al estadio tras denuncia que alertó ‘químico raro’ en camerino del DIM

Dimayor solicitó un informe al estadio Alfonso López, para aclarar la situación tras la denuncia de Zambrano, el Director Técnico del DIM, quien alertó sobre la presencia de un ‘químico’ de mal olor en el camerino, al terminar el partido que dejó al ‘Poderoso’ en semifinales de la Liga.

A través de la cuenta de Twitter, Dimayor manifestó: “Con relación a la situación que se presentó en el camerino del estadio Alfonso López

…en donde se encontró un material ajeno en el recinto, se solicitó un informe a la administración del estadio para aclarar lo ocurrido”.

Así fue como Zambrano relató lo sucedido:’Entramos a un camerino que tenía un olor a químico muy raro. Esas cosas hay que mencionarlas porque eso no está bien, no es competir en franca lid. No puedo acusar a nadie. Descubrimos las cosas que eran, las recogimos, pero el olor se permeaba por todo el camerino y esa no es una manera de competir”.

