FOTOS: Con evidencias, exnovia de ‘La Liendra’ mostró que él aún “no la supera”

Por medio de sus estados de Instagram Mercedes Uhia, que fue la novia del youtuber conocido como ‘La Liendra’, mostró pantallazos de una conversación con la que dice que él aún “no la supera”.

Luego de dos años de terminar su relación La Liendra la sigue buscando. Mercedes le puso este texto a una de las conversaciones: “aquí la que no supera según la gente, soy yo”.

De acuerdo con Mercedes, La Liendra “se la pasa haciendo perfiles falsos (…) Pero según la gente ‘él a mí no me nombra’”. Uhia escribió en una de las ‘evidencias’ que “toca mandarle esto a tu mujer a ver qué piensa Jajajaja como dices ‘a mí mujer’ sí así fuera no me buscarías”.