FOTO: Claudia Bahamón se siente nostálgica y vuelve a recordar a su fallecido padre, esta vez mencionando el duelo de sus hijos

El duelo de Claudia Bahamón por la muerte de su padre Germán Bahamón sigue muy latente y esta vez lo volvió a recordar en redes mencionando lo duro que ha sido esta pérdida para sus dos hijos: Luca y Samuel.

Claudia ha compartido con sus seguidores todo el duelo que ha tenido que procesar durante los últimos meses. Hay días en que recuerda a su padre con alegría, otros con infinita tristeza y esta vez la nostalgia no despertó por cuenta propia, sino por sus hijos, quienes obviamente extrañan mucho a su abuelo, asunto que le duele en el alma a la presentadora de ‘MasterChef Celebrity‘.

“… Me duele demasiado que mis hijos ya no te tengan a su lado. No sabes cuánto te extrañan tus nietos Gordo. Duele, duele no tenerte”, escribió Claudia en su publicación, donde todos sus seguidores le siguen dando muestras de apoyo y acompañamiento.