FOTO: Carolina Sepúlveda ¡SE DESTAPÓ! y amamantó a su hijo en público con mucho orgullo

La actriz Carolina Sepúlveda no se dejó de los mojigatos y sin problema alguno mostró como le da pecho a su bebé de seis meses de nacido.

Aunque hoy ya no hay tanto estigma con el acto de amamantar a un bebé, todavía a quienes no están de acuerdo con que se haga en público y hasta dicen que es de mala educación, sin embargo, Carolina no come cuento y lo muestra con orgullo.

“Hace 6 meses vivo en el amor más profundo, Gracias hijo por llegar a enseñarme a ser mejor persona, mejor hija, mejor esposa, gracias por ser mi propósito de vida!”, escribió Sepúlveda en la publicación donde le está dando pecho a su hijo Lorenzo. ¡BRAVO!