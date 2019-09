FOTO: Carolina Gómez roba suspiros con este #TBT en ¡TOPLESS!

La exreina Carolina Gómez decidió encender las redes sociales con esta foto de 2013 en la que posó solamente con la parte inferior de un bikini en una playa, todo para la Revista Don Juan.

El bikini era dorado, pero con la arena no se logra ver bien su tono, pues para la sesión de fotos que realizó Hernán Puentes querían mostrar cómo esta puede ser parte esencial y bella de la composición. “No hay mejor exfoliante que la arena. Be true to yourself, be natural (Sé sincero contigo mismo, sé natural)”, escribió Carolina en la imagen.

La publicación ya cuenta con más de 17 mil likes y una infinidad de comentarios que no la bajan de “divina”, “hermosa” y hasta la catapultan como “lo más lindo de este país” y lo que casi alcanza: “definitivamente una Miss Universo”, pues recordemos que Gómez fue la virreina universal de 1994.