FOTO: Así se veía María Helena Doering a sus 15 años y ¡OMG! El cambio de tu vida

La actriz María Helena Doering aprovechó el jueves de #TBT para mostrar una foto suya cuando tenía 15 años y lucía muy diferente a como la vemos hoy.

Hay que decirlo, la actriz hoy se ve radiante y espectacular a sus 57 años (todos querríamos vernos como ella a esta edad), pero tampoco podemos negar que luce muy distinta a como mostró en sus redes sociales cuando era tan solo una joven quinceañera.

“Como no tengo fotos nuevas.. y les gusta verme “cachorra” les comparto esta! Este era el día de mis 15… No sabía que iba a hacer con mi vida… Quería ser traductora simultánea… Me gustaba el teatro.. Pero mi familia no apoyaba eso! Resolví que iba a ser actriz… Me subí a una “buseta” blanco y negro en Cali 1976; no sabía cuánto costaba… Era casi una niña… Y llegue al ensayo de teatro con @sandroromero, ahí decidí que sería actriz.. de todas formas”, escribió María Elena en la publicación.