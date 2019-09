FOTO: ¡Al natural! Así lucía Koral Costa a los 16 años sin tantas cirugías

En la fotografía inédita de Koral Costa, quien es la pareja del actor Omar Murillo conocido como ‘Bola 8’, deja ver su cambió físico pues es evidente las tantas cirugías por las que ha pasado la influencer.

«A mis 16 años, haciendo desde chiqui lo que me gusta y me ha gustado hacer. En esos tiempos me tocaba caminar muchas cuadras para ir a cantar y aquí estaba concursando por el mejor cantante de 314 barrios y gané», expresó en su publicación.

Sus seguidores manifestaron el agradado por la fotografía: “te vez muchísimo mejor en esa foto”, “¿qué te llevo hacerte todas esas cirugías sí eras más hermosa antes?”, “ahí estas mucho mejor sin tanta cosa en exageración. Disculpa la franqueza”, “luces mucho mejor al natural, todo lo que te has hecho opaca tu belleza natural”, entre otros.