Foto: a Germán Cano le llovieron críticas por apoyar a una candidata al Concejo de Medellín, y le tocó aclarar

El delantero de Independiente Medellín, Germán Cano, vive en un idilio con la hinchada ‘Poderosa’. Cansado de hacer goles, el artillero se ha ganado además el respeto del fútbol colombiano, sin embargo, por estos días fue blanco de críticas luego de posar con una candidata al Concejo de Medellín, por lo que tuvo que salir al ruedo y aclarar el por qué lo hizo.

El ‘Matador’, como también le dicen, posó con una integrante del Centro Democrático que se está lanzando para ser concejal en la capital antioqueña, sin embargo, en la situación que vive el país, en el que existe cierta polarización, algunas personas que no son seguidoras de dicho partido, arremetieron en contra del atacante.

Ante esto, Cano indicó que lo único que él hizo fue apoyar a una amiga de la familia, pero que no tiene afinidad con ese partido, o con otro en particular, pues considera que no está capacitado para declinarse por un movimiento político en Colombia.

Además, indicó que él le debe todo el respeto al país y a los ciudadanos, porque considera que Colombia le dio mucho y es una nación a la cual él quiere.