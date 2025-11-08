Resumen: Tras la alerta directa al alcalde Juan Diego Zuluaga, la Secretaría de Asistencia Rural de Sonsón se ha apersonado del caso

A «Fortuna» le dieron un machetazo en la carita: en Sonsón buscan a su agresor

Minuto30.com .- Una nueva denuncia de maltrato animal sacude al municipio de Sonsón, Antioquia. En la vereda Llanadas Arriba, una perrita llamada «Fortuna» fue víctima de un acto atroz al ser herida con arma blanca por un hombre, al parecer, vecino del sector.

La agresión ocurrió en horas recientes en la zona rural, generando indignación en la comunidad. Las autoridades han sido alertadas sobre el suceso, y el enfoque principal es la búsqueda inmediata del causante de la brutal herida infligida a «Fortuna».

Alcaldía se apersona del caso

Tras la alerta directa al alcalde Juan Diego Zuluaga, la Secretaría de Asistencia Rural de Sonsón se ha apersonado del caso. Esto implica que se activarán los mecanismos de denuncia y búsqueda para que el agresor responda penalmente por sus actos.

La comunidad de Sonsón hace un llamado urgente a la colaboración para identificar y localizar al presunto vecino agresor, con el objetivo de hacer justicia por la agresión sufrida por «Fortuna».

El maltrato animal es un delito que conlleva penas de prisión y fuertes multas.

