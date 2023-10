«Fortalecer la democracia es una condición concreta para la paz», dice ministro de Brasil

in

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- El ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, Wellington Dias, dijo a EFE que "el fortalecimiento de la democracia es una condición concreta para la paz social, incluso para quienes tienen mejores condiciones" en Latinoamérica, una de las zonas más golpeadas por la pandemia y la crisis climática.

"Estos fenómenos han provocado un empeoramiento de la situación en la región. Aumentó la pobreza, el número de personas que padecen hambre y ralentizó el crecimiento económico", señaló Dias, que por estos días visita Chile en el marco de la Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

Reunidos en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago, el ministro y otras autoridades regionales trabajarán hasta el jueves en el diseño de ejes estratégicos que permitan enfrentar de manera integrada las múltiples crisis que remecen al continente.

"Tenemos la necesidad de integrar la protección social con la inclusión socioeconómica, es decir, tener una transferencia de ingresos, tener las condiciones para apoyar a esos casos especiales como la población sin hogar, los indígenas, las personas con discapacidad, los niños y los adultos mayores, que desgraciadamente están abandonados", subrayó Dias.

"Cara visible" de la crisis climática

La Cepal ha anticipado en diversos estudios el impacto que los "choques climáticos" tendrán en Latinoamérica y el Caribe, proyectando que para el 2050 el Producto Interno Bruto (PIB) de seis países de la región "altamente expuestos a los riesgos del cambio climático, podría ser entre un 9 % y un 12 % menor que el correspondiente a un escenario de crecimiento tendencial”.

El ministro Dias afirmó que "aquí ya se ha visto una cara muy visible del cambio climático. Tenemos el Acuerdo de París, que está actualizado, y esperamos avanzar más en la cumbre que el propio Brasil se propuso realizar en la Amazonía, para sentarnos allí y discutir la corresponsabilidad.

Además, enfatizó que "no hay manera de separar lo que pasa con el clima de lo que pasa socialmente y su respectivo impacto en la economía. Nos preguntamos cuál es el costo de no tomar medidas para reducir los efectos del cambio climático, no sólo para los más pobres, que ya sabemos son los más golpeados, sino para la clase media y la alta, para las empresas y los países.

Fortalecimiento institucional

El desmantelamiento de la red de protección social en Brasil durante la Administración de Jair Bolsonaro, comentó Dias, tuvo "efectos catastróficos" para la población, con un mayor aumento de la pobreza extrema y familias sin casa en el país.

"Los países que no adoptaron medidas de protección durante la pandemia vivieron situaciones de mayor turbulencia", señaló.

Además, las estructuras del país demostraron "ser muy importante para que prevalezca la democracia, afrontando todo lo que pasó. Yo diría que hubo golpistas en enero pasado y vencimos con instrumentos democráticos por la fuerza de la institucionalidad".

Esa fortaleza, dijo Dias, "crea un entorno adecuado para que en cada país se puedan superar las dificultades, hacer crecer la economía, abrir oportunidades para nuevos empresarios y también para el empleo, en definitiva, para garantizar unas condiciones adecuadas para el interés de los pueblos y de cada uno de los países de esta región".

Por: EFE