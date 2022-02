Cracks del fútbol colombiano que andan actualmente sin equipo

Ya han avanzado 5 fechas del rentado colombiano de fútbol y aunque pareciera que todos los equipos ya tienen totalmente armado su plantel para este primer semestre, aun hay tiempo para realizar la inscripción de un nuevo jugador y aprovechar por que no los deportistas que estan sin actualmente sin equipo.

*Johan Arango: El volante caleño quién ya ha pasado por varios equipos del futbol profesional colombiano llega tras finalizar su contrato en el Binacional de Perú y está en total libertad para firmar con un nuevo club.

*Agustín Vuletich: El torero finalizó su vinculo con el Independiente Medellín donde sobresalió en el comienzo con la institución paisa pero una lesión lo alejó de su óptimo nivel. A pesar de que algunos hinchas rojos deseaban su continuidad esto no pudo ser confirmado.

También estuvo sonando fuertemente para varios clubes como América, Santa Fe, Once Caldas, entre otras pero esto no fue más que rumores.

No me cabe en la cabeza que a Gamero no le guste Agustín Vuletich y sí el 'ponny' Márquez. De locos 😓😪

— The Guardiolan 🇨🇴 (@TheGuardiolan) February 11, 2022