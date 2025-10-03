Resumen: La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, fue incluida en la lista Latin Leaders Awards de la Revista Forbes por su liderazgo cercano y su enfoque en la inversión social y el trabajo inclusivo.

Forbes incluye a la alcaldesa de Bello, Lorena González, en su lista de ‘Latin Leaders’

La Revista Forbes, una de las publicaciones de economía y finanzas más especializadas del mundo, ha incluido a la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, en su prestigiosa lista de los Latin Leaders Awards.

Este reconocimiento la pone en el centro de la escena por su destacado liderazgo y los significativos aportes que ha hecho a su comunidad, priorizando la inversión social y el trabajo inclusivo durante su gobierno.

Los Latin Leaders Awards reúnen a una serie de líderes influyentes de la región, abarcando empresarios, ejecutivos, artistas y dirigentes de Latinoamérica, con presencia este año de personajes de Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.

La publicación de Forbes resalta la trayectoria de González Ospina: “Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en Gerencia Educativa y Gestión Pública, con maestría en Gobierno. Ha dedicado su vida al servicio social desde la docencia y distintos cargos públicos.”

Además, subraya su elección como alcaldesa de Bello en 2023 y la califica como una líder «reconocida nacional e internacionalmente», destacando su «liderazgo cercano, compromiso social, sensibilidad humana y vocación incluyente en beneficio de su comunidad.”

Este nombramiento se alinea con el propósito del Salón de la Fama Latinoamérica, que durante dos décadas ha reconocido el liderazgo de hombres y mujeres que promueven el bienestar integral y los derechos humanos a favor de la sociedad.

