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    ¡Fleteros le dispararon! Hombre gravemente herido en intento de atraco en la Transversal Superior

    Los fleteros huyeron hacia el sector de Buenos Aires, aseguran tstigos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Fleteros le dispararon! Hombre gravemente herido en intento de atraco en la Transversal Superior

    Resumen: Ante la gravedad de la emergencia y los insistentes llamados de auxilio por parte de la comunidad, efectivos de la Policía hicieron presencia en el sitio para atender el caso y auxiliar a la víctima.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, 14 de abril, un ciudadano fue víctima de un violento ataque con arma de fuego durante un intento de hurto. El lamentable hecho de inseguridad se registró en la Transversal Superior.

    Según el relato de algunos testigos presenciales, la víctima quedó gravemente herida en el lugar. Al parecer, el proyectil le habría comprometido la arteria femoral, provocando una severa hemorragia que generó angustia entre los presentes, quienes llegaron a temer por la vida del joven al ver que se estaba desangrando rápidamente.

    Ante la gravedad de la emergencia y los insistentes llamados de auxilio por parte de la comunidad, efectivos de la Policía hicieron presencia en el sitio para atender el caso y auxiliar a la víctima.

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    El joven fue trasladado a un centro hospitalario para su atención de emergencia.

    Por su parte, las primeras informaciones indican que, tras el ataque, los delincuentes emprendieron la huida hacia el oriente de la ciudad, presuntamente con dirección al barrio Buenos Aires. Las autoridades ya se encuentran al frente de la situación para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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