Resumen: Ante la gravedad de la emergencia y los insistentes llamados de auxilio por parte de la comunidad, efectivos de la Policía hicieron presencia en el sitio para atender el caso y auxiliar a la víctima.

¡Fleteros le dispararon! Hombre gravemente herido en intento de atraco en la Transversal Superior

Minuto30.com .- Poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, 14 de abril, un ciudadano fue víctima de un violento ataque con arma de fuego durante un intento de hurto. El lamentable hecho de inseguridad se registró en la Transversal Superior.

Según el relato de algunos testigos presenciales, la víctima quedó gravemente herida en el lugar. Al parecer, el proyectil le habría comprometido la arteria femoral, provocando una severa hemorragia que generó angustia entre los presentes, quienes llegaron a temer por la vida del joven al ver que se estaba desangrando rápidamente.

Ante la gravedad de la emergencia y los insistentes llamados de auxilio por parte de la comunidad, efectivos de la Policía hicieron presencia en el sitio para atender el caso y auxiliar a la víctima.

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El joven fue trasladado a un centro hospitalario para su atención de emergencia.

Por su parte, las primeras informaciones indican que, tras el ataque, los delincuentes emprendieron la huida hacia el oriente de la ciudad, presuntamente con dirección al barrio Buenos Aires. Las autoridades ya se encuentran al frente de la situación para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.