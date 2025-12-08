Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9
    ¡Fletero condenado a más de 30 años! Atracó y mató a un fiscal que llevaba 128 millones de pesos en efectivo

    El fletero le disparó al fiscal en una pierna y luego en el abdomen y le arrebató el maletín

    Publicado por: SoloDuque

    El fletero accionó en dos veces el arma de fuego para despojar al fiscal de un dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria. Foto: Fiscalía
    Resumen: La investigación orientada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca evidenció que Rodríguez Burgos interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó con un arma de fuego para despojarla de un dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria y le propinó dos disparos y lo golpeó

    Luego de aceptar voluntariamente los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, Deiver Jair Rodríguez Burgos fue condenado por un juez penal de conocimiento a 30 años y 7 meses de prisión por su participación en el crimen del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca).

    El sentenciado fue declarado responsable de los delitos homicidio agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y deberá cumplir la pena privado de la libertad en establecimiento carcelario.

    La investigación orientada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca evidenció que Rodríguez Burgos interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó con un arma de fuego para despojarla de un dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria y le propinó un primer disparo en una pierna.

    Posteriormente, con el fiscal en el suelo, lo golpeó, accionó nuevamente el arma de fuego ocasionándole una herida en el abdomen y se apoderó de un maletín que contenía 128 millones de pesos. Luego emprendió la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

    Deiver Jair Rodríguez Burgos fue capturado el pasado 10 de septiembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin del Departamento de Policía de Cundinamarca, en el peaje Gambote en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).

    El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

