A Flavia Dos Santos «la tumbó» un cajero electrónico y de la sucursal bancaria le dijeron «de malas»

En los últimos días, Flavia Dos Santos alertó a sus miles de seguidores en redes sociales sobre un incidente que vivió con una de las sucursales de Bancolombia. Según su denuncia, al retirar dinero de un cajero automático ubicado en la Clínica de la Mujer, la profesional recibió billetes falsos, lo que generó una serie de inconvenientes con la entidad bancaria.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, Dos Santos detalló que al intentar reclamar por el error, la respuesta de la gerente de la sucursal no fue la esperada. “Saqué plata de un cajero de Bancolombia en la Clínica de la Mujer y fueron puros billetes falsos. La gerente de la dirección central del banco, bien grosera, me dijo que no era su problema y me quedé con los billetes falsos”, escribió la sexóloga, visiblemente molesta por el trato recibido.

La denuncia fue acompañada de un llamado de atención a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a quien Dos Santos etiquetó en su publicación, pidiendo apoyo para resolver la situación. La sexóloga pidió la intervención de la entidad para garantizar que no solo se resuelva su problema, sino que se eviten incidentes similares con otros usuarios.

La denuncia ha generado un considerable interés en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su solidaridad con Flavia Dos Santos y pidieron que las entidades bancarias tomen medidas para evitar este tipo de errores que afectan a los clientes.

