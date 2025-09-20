¡Terremoto arbitral! Flamengo consigue que CONMEBOL pida ‘vetar’ al árbitro colombiano Andrés Rojas del Mundial sub-20 de la FIFA

La CONMEBOL ha solicitado formalmente a la FIFA la exclusión del árbitro colombiano Andrés Rojas de la lista de colegiados para el próximo Mundial Sub-20.

Esta drástica medida llega como consecuencia de su polémica y «desastrosa» actuación en el partido de cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata celebrado el pasado jueves 18 de septiembre.

La decisión de la CONMEBOL se produce a raíz de la airada y formal protesta presentada por el club brasileño Flamengo, que calificó el desempeño arbitral de Rojas y su equipo como «sesgado» y un «ataque directo a la integridad del torneo».

El punto de inflexión en la controversia fue la expulsión del delantero ecuatoriano del Flamengo, Gonzalo Plata. El club carioca considera la decisión «absurda», ya que Plata recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta cometida, paradójicamente, contra él.

El Flamengo ya ha anunciado que apelará esta sanción ante la CONMEBOL con el fin de que sea revocada y Plata pueda estar disponible para el crucial partido de vuelta en Argentina.

En su comunicado, el Flamengo fue más allá de un simple error humano, afirmando que lo visto en la cancha fue una «serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano», revelando un «enfoque sesgado» y un «trato diferenciado para ambos equipos» que «comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición».

Entre las quejas detalladas del equipo brasileño se encuentran las faltas anuladas y tarjetas amarillas «desproporcionadas» que favorecieron al equipo visitante.

Señalaron a Rojas por favorecer a Estudiantes con «expulsiones absurdas» y la concesión de un «gol Ilegal» tras un toque en el brazo «abierto» del delantero.

Critican la anulación de un penalti claro por una mano intencionada del defensa de Estudiantes.

Apuntaron la falta de uso del VAR cuando el protocolo lo exigía y la omisión del árbitro asistente de video, Nicolás Gallo (COL).

De acuerdo con expertos en arbitraje, la solicitud de la CONMEBOL a la FIFA y la gravedad del error cometido, hacen que lo más seguro sea que el árbitro Andrés Rojas no vuelva a pitar en lo que resta de la actual edición de la Copa Libertadores.

La solicitud de exclusión del Mundial Sub-20 representa un golpe significativo a la carrera internacional del árbitro colombiano.

