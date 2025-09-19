Flamengo señala al árbitro Andrés Rojas por favorecer a Estudiantes con “expulsiones absurdas” y un “gol ilegal”

Minuto30
    Flamengo reclama a Conmebol por arbitraje "sesgado" y "desastroso" en la Copa Libertadores, señalando errores graves y falta de VAR contra Estudiantes. Foto: Tomada de X @Libertadores
    Resumen: El Flamengo anunció que presentará acciones formales ante la Conmebol contra el arbitraje "sesgado" y "desastroso" liderado por el colombiano Andrés Rojas en su partido de Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata, acusando una "serie de errores y decisiones" que favorecieron al equipo visitante y "comprometieron directamente el resultado". El club carioca detalla una "actuación desequilibrada" que incluyó faltas anuladas, tarjetas amarillas "desproporcionadas", la "absurda" expulsión de Gonzalo Plata (cuya sanción apelarán) y decisiones controversiales como la anulación de un penalti a favor y la concesión de un gol "irregular" a Estudiantes, además de la falta de uso del VAR en momentos clave, considerándolo un "ataque directo a la integridad del torneo".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Flamengo ha anunciado que presentará acciones formales ante la Conmebol tras lo que calificó como una actuación arbitral «sesgada» y «desastrosa».

    La actuación arbitral criticada ocurrió durante su partido de la Copa Conmebol Libertadores contra Estudiantes de La Plata este jueves, 18 de septiembre.

    El comunicado del club carioca apunta directamente al árbitro colombiano Andrés Rojas y su equipo.

    En la comunicación afirmaron que lo visto en el campo fue una «serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano».

    Y fueron más allá. Flamenco dijo que los errores revelaron un «enfoque sesgado» y un «trato diferenciado para ambos equipos» que «comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición».

    Los puntos clave del reclamo de Flamengo

    El Flamengo detalla varias situaciones que, a su juicio, evidencian el desequilibrio y la mala fe en las decisiones.

    Para el equipo brasileño se presentaron faltas anuladas y tarjetas amarillas “desproporcionadas”, alegando que esas decisiones favorecieron al equipo visitante.

    La situación más criticada está relacionada con la expulsión de Gonzalo Plata, misma que el club consideró «absurda».

    La expulsión del jugador, se da porque éste recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta cometida contra él.

    El Flamengo anunció que apelará esta sanción ante la Conmebol para que sea revocada, buscando que Plata pueda jugar el próximo partido decisivo en Argentina.

    La lluvia de críticas fue más allá. Flamengo criticó la anulación de un penalti claro por una mano intencionada del defensa y, por otra parte, la concesión de un gol “irregular” a Estudiantes tras un toque en el brazo «abierto» del delantero.

    Asimismo, el club señala la falta de uso del VAR cuando el protocolo lo exigía y la omisión del árbitro asistente de video Nicolás Gallo (COL), agravando aún más la situación.

    El Flamengo sostiene que estas situaciones «no pueden considerarse simples errores, sino un ataque directo a la integridad del torneo».

    En las próximas horas se espera la decisión definitiva de la Conmebol sobre la polémica.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

