¡Prográmese! Así quedó el fixture de la Liga Betplay para la temporada 2023

En la noche de este jueves, 12 de enero, se realizó el sorteo del fixture de la Liga Betplay para la temporada 2023. El torneo tendrá inicio el miércoles 25 de enero y su fase regular finalizará del 13 al 14 de mayo.

Cabe mencionar que los cuadrangulares semifinales se disputarán del 21 de mayo al 18 de junio. La gran final quedó programada para el 21 de junio y el partido de vuelta para el 25 del mismo mes.

La jornada de clásicos, la cual se disputa en la décima fecha, se jugará el fin de semana del 25 y 26 de marzo.

Es de resaltar que el duelo más llamativo de la primera jornada será el que disputarán Atlético Nacional y Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. Deportes Tolima y América de Cali jugarán otro compromiso interesante en el Manuel Murillo Toro.

Por su parte, Deportivo Pereira actual campeón de Colombia, iniciará la defensa del título ante Deportivo Cali en Palmaseca.

Así se jugará la primera jornada del fútbol colombiano

Jaguares de Córdoba vs. Independiente Santa Fe

La Equidad vs. Deportivo Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Deportes Tolima vs. América de Cali

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga vs. Envigado

Millonarios vs. Deportivo Pasto

Cambios, sorpresas y un nuevo formato para enfrentar a los mejores clubes de cada competencia. 🔥

El Fixture de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2023 está listo y nosotros también.#HechosDePasión ¡Vayan a verlo en nuestro link: https://t.co/gJ72i9LfoD ! pic.twitter.com/3lNYxFayj5 — DIMAYOR (@Dimayor) January 13, 2023

¡Los mejores momentos de nuestro sorteo de competiciones I-2023! 📸 Ya se siente la emoción del inicio del semestre ¿cierto?#HechosDePasión #DIMAYOR pic.twitter.com/tjO9CDQ78c — DIMAYOR (@Dimayor) January 13, 2023

